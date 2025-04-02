Beylikdüzü'nde Ruhsat Bedeli İddiası: 6 Milyon TL Talep Edildi

Beylikdüzü'nde Ruhsat İddiası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında dikkat çeken ifadeler gündeme geldi. Şüphelilerden iş insanı Zafer Gül, Beylikdüzü'nde ruhsat bedeli olarak 6 milyon TL talep edildiğini açıkladı. Gül, bu talebin, o dönem Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Mehmet Murat Çalık tarafından yapıldığını öne sürdü.

İddialar ve İfade

Zafer Gül, 2015 yılında Beylikdüzü'nde şirketler için tadilat ruhsatı almak üzere başvuruda bulunduklarını belirtti. Gül, başkan yardımcısı olan Çalık ile yapılan bir toplantıda ruhsat için 6 milyon TL ödemeleri gerektiğinin söylendiğini ifade ederek, "Toplantıda ruhsatların süresinin dolmak üzere olduğunu belirtip bu bedeli talep ettiler" dedi.

Olay üzerine Gül, şirketinin bu bedeli ödemek istemediğini ve karşılığında ilçeye cami, sağlık ocağı gibi projeler yapmayı teklif ettiklerini açıkladı. Ancak Mehmet Murat Çalık'ın talebin zorunlu olduğunu vurgulayarak, "Ödemeyi yapın, biz bağış yaparız" yanıtını verdiğini aktardı.

Tapu Devirleri ve Süreç

Gül, 6 milyon TL'lik ödemenin zorunda bırakıldığını ve bu sürecin tapu devri ile devam ettiğini belirtti. Beylikdüzü Mermerciler Sanayi Sitesi'nde hisseli senet bonosu düzenlediklerini kaydeden Gül, bu sürecin tüm detaylarının tapu kayıtları ve belediye evraklarıyla kanıtlanabileceğini söyledi.

İnşaatın ilerlemesi için gerekli tadilat projelerinin 2015 yılı Ağustos ve Eylül ayında belediyeye sunulduğunu belirten Gül, "Belediyeciler ruhsatın yenilenmesi için bizi icbar etmiş oldular" ifadelerini kullandı.

Sonuç ve Savunma

Zafer Gül, savunmasında bu durumun inşaatın durmaması adına zorla başlarına getirildiğini ifade etti. Gerçekleri samimiyetle paylaşma gereği duyduğunu belirten Gül, suçlamaları kabul etmediğini ve ek olarak yaptığı bütün açıklamaların doğruluğunun kanıtlanabileceğini aktardı.