Beyoğlu İstiklal Caddesi terör saldırısına mütalaa! Terör saldırısı gerçekleştirenlerin cezası belli oldu

Mütalaada saldırıyı yapan Ahlam Albashır'ın “devletin birliğine ve ülke bütünlüğüne karşı gelmek", "silahlı terör örgütüne katılmak", "planlayarak bombalama yoluyla çocuğa karşı kasten cinayet", "planlayarak bombalama yoluyla kasten cinayet", "planlayarak bombalama yoluyla kasten cinayete teşebbüs", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak taşımak veya elden çıkarmak" suçlarından toplamda 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.

Mütalaadan sonra savunma yapan Ahlam Albashır, çantada bomba bulunduğunu bilmediğini iddia ederek, "Ben bomba olup olmadığını bilmiyordum. Bana sadece turist olarak gideceğimi söylediler. Sadece fotoğraf çek dediler. Vefat eden insanlardan dolayı ben geceleri uyuyamıyorum. Evinde kaldığım bu insanların hiçbirinin suçu yok terörle alakaları yok" dedi.

Sanığın savunmasının ardından konuşan duruşma savcısı tercümana dönerek Ahlam Albashır'a, "Kendisi uyuyamıyorum, eylem yüzünden vicdan azabı çekiyorum' dedi. Ona söyler misin... Yetim bıraktığı çocukların günahı kendisinin boynunadır. Vicdanı varsa uyuyamasın zaten" dedi.

İDDİANEME HAZIRLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede, Beyoğlu İstiklal Caddesi saldırısı sonrası 6 kişinin öldüğü, 99 kişinin yaralandığı belirtiliyor.

İddianamede, terör örgütü YPG/PYD'nin istihbarat elemanları olan sanıklar Ahlam Albashır ve Bilal el-Hacmaus'un, örgüt tarafından özel olarak eğitilip yönlendirildikleri, patlayıcı madde ile birlikte Türkiye'ye gönderildikleri tespit edildiği belirtiliyor.



İddianamede, sanık Bilal el-Hacmaus'un kaçak yollarla yurtdışına çıktığı ve hakkında tutuklama kararı verilmesi sonucu kırmızı bültenle arandığı belirtiliyor. Terörle Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda bombalı saldırıyı planlayıp emrini veren, örgütün sözde yöneticileri olan Cemil Bayık, Hülya Oran, Sabri Ok, Saliha Bişkin, Velid Halil, Layika Gültekin, Fehman Hüseyin ve Ferhat Abdi Şahin ile Khalil Manja Hussein (Halil Menci) için yakalama kararı çıkarıldığı bildiriliyor.



TERÖRİST AHLAM ALBASHIR İÇİN İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

İddianamede, sanıklardan Ahlam Albashır'ın, devlet birliğini bozmak suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 7 yıl 6 ay ile 15 yıl, planlı olarak bomba eylemine katılmak suretiyle cinayetten ağırlaştırılmış müebbet, planlı bombalı eylemle kasten adam öldürme suçundan 5 kez ağırlaştırılmış müebbet, 99 kişiye karşı planlı bomba eylemi ile kasten cinayete teşebbüs suçlaması ile 1930 yıl ile 2 bin 970 yıl arasında, izinsiz tehlikeli madde bulundurma suçundan da 12 yıl ile 24 yıl arasında toplam 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1949 yıl ile 3 bin 9 yıl arasında hapis cezası istendi.

