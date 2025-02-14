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Beyoğlu'nda 3 Katlı Binada Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Beyoğlu Kocatepe Mahallesi'nde bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından 45 dakikada söndürüldü.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 05:07
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 05:07
Beyoğlu'nda 3 Katlı Binada Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Beyoğlu'nda Yangın Paniği

Beyoğlu'nda, Kocatepe Mahallesi Kılburnu Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın giriş katındaki iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yangın, henüz bilinmeyen bir nedenle gerçekleşirken, hızla diğer katlara da sıçradı. Olay anında binada bulunan 10 kişi, kendi çabalarıyla dışarı çıkarak yangına müdahale etmeye çalıştı.

İhbarın ardından, çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi duruma müdahale etmek üzere olay yerine sevk edildi. Ekipler, yangını 45 dakikalık bir çalışmayla kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın esnasında alt katta park halinde bulunan bir kamyonet tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Ayrıca, binada önemli maddi hasar meydana geldi. Olay sırasında, alevler arasında binadan kaçmaya çalışan vatandaşların panik anları, çevredekilerin cep telefonlarıyla görüntülendi.

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