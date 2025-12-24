Görgün: EYDEP ile Savunma Sanayiinde Şirket Sayısı ve ASELSAN Gaziantep Yatırımı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), deprem bölgesinde istihdam ve iskana katkı sağlamak amacıyla SSB şirketlerini ilgili illere yönlendirdi. Bu kapsamda ASELSAN Gaziantep Kayar Bilezik Fabrikası Yatırımı Ortaklık Sözleşmesi İmza Töreni SSB Nuri Demirağ Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Görgün'ün Açıklamaları

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, törende savunma sanayii şirketlerinin farklı illerde yüksek teknoloji ürünleri üreteceğini ve yatırım sorumluluğu alacağını vurguladı. Görgün, yerli ve milli ihtiyaçları karşılamaya devam edeceklerini belirterek şu değerlendirmede bulundu: "Anadolu’da özellikle girişimciliğiyle, yenilikçi bakışıyla, organizasyonel kabiliyetleriyle Türkiye’nin sanayisine istihdamına ticaretine, ihracatına katkı sağlayan Güzide şehrimiz Gaziantep’le böyle bir teknolojik yatırımı yine ülkemizin güzide bir şirketiyle yapıyor olmanın ve bunu Allah’a çok şükür bu yatırımın ötesinde oluşabilecek potansiyeller biraz evvel söylediğim unsurlarıyla Antep’in Antep sanayicisinin ve üreticilerinin sahiplenmesiyle çok kısa zamanda ulaşacağı noktaları değerlendirdiğimde çok çok anlamlı buluyorum".

Görgün, sektörün tedarik zincirine yönelik beklentilerini de açıkladı: "Savunma sanayiine üretim yapan ve EYDEP programımız kapsamına girecek şirketlerin sayısı artacak ve sadece bu şirketimiz (Kayar Bilezik) değil bu tedarik zincirine dahil olan diğer şirketlerimizde mutlaka diğer büyük projelerde de sorumluluk alarak en iyi şekilde yerine getirecektir".

Yatırım Alanı ve Üretim Planı

Görgün, yatırım sürecine ilişkin teknik ve alan bilgilerini paylaşarak şunları söyledi: "Alınan kararlar çerçevesinde yatırım için ilk yönetim kurulu toplantısı hızlıca yapılacak kararlar alınacak. Tahsis edilen 16 bin metrekarelik alanda oluşturulacak yaklaşık 6 bin 500 metrekarelik kapalı alanda üretim hızlıca başlayacak. Sadece Kayar Bilezik olarak başladığımız bu elektromekanik ve dışa bağımlı bir süreç, dışarı bağımlı olduğumuz bu ürünlerin ötesinde hem tedarik zincirinde Antep’te sorumluluk alacak şirketlerimizin sayısı artacak. Savunma sanayiine üretim yapan ve EYDEP programımız kapsamına girecek şirketlerin sayısı artacak ve sadece bu şirketimiz değil bu tedarik zincirine dahil olan diğer şirketlerimizde mutlaka diğer büyük projelerde de sorumluluk alarak en iyi yerine getirecektir".

ASELSAN'ın Beklentileri

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ise projeyle ilgili olarak yatırımın teknik hedeflerini ve istihdam beklentisini paylaştı: "Bu tesisi hassas mekanikle üretebilecek bir altyapıyla tasarlıyoruz ve yine kahraman Silahlı kuvvetlerimizin bölgeye yakın bakım ve onarım hizmetleri de yine bu Gaziantep ASELSAN sayesinde verilecek. Bu yatırımda inşallah 6 bin 500 metrekarede 25-30 milyon dolarlık bir yatırımla 200’den fazla nitelikli istihdamı da Gaziantep’e kazandırmış olacağız".

SSB ve ASELSAN yetkilileri, Gaziantep merkezli bu yatırımın bölgesel istihdam, tedarik zinciri gücü ve savunma sanayii üretim kapasitesine önemli katkı sağlayacağını belirtti.

