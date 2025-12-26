DOLAR
Godiva 100. Yıl Coşkusu Şanghay'da: North Bund'da Işık ve Dron Şovu

Godiva, 2026’daki 100. yılı öncesi başlattığı global kutlamaların Şanghay ayağında North Bund International Passenger Center’da dron gösterisi ve özel etkinlik düzenledi.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 17:19
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 17:19
Godiva 100. Yıl Coşkusu Şanghay'da: North Bund'da Işık ve Dron Şovu

Godiva 100. Yıl Coşkusu Şanghay'da

Godiva, 2026'da kutlayacağı 100. yılına yönelik global etkinlik serisinin Çin'in Şanghay kentindeki ayağını başarıyla tamamladı. Marka, zengin geçmişi ve yenilikçi vizyonunu Asya tutkunlarıyla paylaştı.

Pladis çatısı altındaki miras ve kutlamanın detayları

Belçika'da küçük bir atölyede başlayan marka hikayesini bugün dünyanın en tanınmış premium çikolata markalarından biri haline taşıyan Godiva, yeni marka kimliğiyle bu yıl 100. yıl kutlamalarını başlattı. Marka, Pladis çatısı altında yoluna devam ediyor ve 2026’da yüzüncü yılını kutlamaya hazırlanıyor.

Etkinliğin Asya Pasifik ayağını organize eden Asya Pasifik ekibi, iş ortakları, iş dünyasından temsilciler ve davetlilerin katılımıyla etkinliği North Bund International Passenger Center’da gerçekleştirdi. Organizasyon, Godiva’nın bir asırlık ustalığını, inovasyon geleneğini ve tutkusunu gözler önüne seren anlara sahne oldu.

Dron gösterisi ve görsel şölen

Programın öne çıkan anlarından biri, markanın köklü mirası ile yenilikçi bakışını bir araya getiren dron şovu oldu. Kakao tonlarındaki ışıkların senkronize koreografisi, izleyicilerin beğenisini kazanan zarif bir performansla Lady Godiva siluetine dönüştü ve etkinliğe büyüleyici bir atmosfer kattı.

Godiva, 100. yıl kutlamaları kapsamında önümüzdeki dönemde farklı coğrafyalarda yeni etkinlikler düzenlemeye devam edecek ve marka mirasını global ölçekte kutlamayı sürdürecek.

