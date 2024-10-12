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Beyoğlu'nda Boynundan Bıçaklanan Polis Memuru Taburcu Edildi

Beyoğlu'nda bıçaklı saldırıya uğrayan polis memuru hastaneden taburcu oldu. Olayın detayları...

Yayın Tarihi: 12.10.2024 23:06
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 23:06
Beyoğlu'nda Boynundan Bıçaklanan Polis Memuru Taburcu Edildi

Beyoğlu'nda Saldırı: Polis Memuru Hastaneden Taburcu Oldu

Beyoğlu'nda Taksim'deki Tünel Meydanı'nda gerçekleşen bıçaklı saldırıda yaralanan bir polis memuru, tedavi sürecinin ardından hastaneden taburcu edildi.

Olayın Gelişimi

Olay, O.I. adlı bir şüphelinin arka planda görev yapan polis memuruna bıçakla saldırması sonucu meydana geldi. Yaralı polis memurunun tedavisi, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Sağlık durumu iyi olduğu belirtilerek taburcu edildi.

Polis ve Şüphelinin Yakalanması

Saldırıdan sonra sağlık ekipleri, yaralı polis memuruna hemen müdahale ederek ambulansla hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatılmış olup, kaçan şüpheli O.I. kısa süre içinde Kasımpaşa'da bulunan bir parkta yakalanmıştır.

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