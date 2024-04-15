Beyoğlu’nda gerçekleştirilen terör saldırısı davasında karar 26 Nisan’da verilecek

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen duruşmaya, aralarında bombayı olay yerine bırakan Ahlam Albashır’ın da olduğu 6 tutuklu sanık ve avukatlar katıldı. Diğer tutuklu sanıklar ise duruşmaya SEGBİS (Ses ve Görüntü Bileşim Sistemi) üzerinden katılım gösterdi.



Duruşma sırasında, bazı sanıkların ve avukatların savunması dinlendi. Sanıklardan bazıları suçlamaları reddederek beraat istedi. Mahkeme ise 10 sanığın tutuklu kalmasına ve kararın açıklamasının 26 Nisan Cuma günü yapılacak olan duruşmaya ertelenmesine hükmetti.