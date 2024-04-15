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Beyoğlu’nda gerçekleştirilen terör saldırısı davasında karar 26 Nisan’da verilecek

13 Kasım 2022 tarihinde, İstanbul Beyoğlu’nda gerçekleştirilen terör saldırısı sonucunda 6 kişi hayatını kaybetmiş ve 99 kişi yaralanmıştı. Saldırı ile ilgili 10’u tutuklu olmak üzere 36 sanığın yargılanmış olduğu davada karar, 26 Nisan Cuma günü yapılacak olan duruşmada belli olacak.

Yayın Tarihi: 15.04.2024 15:40
Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 15:40
Beyoğlu’nda gerçekleştirilen terör saldırısı davasında karar 26 Nisan’da verilecek

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen duruşmaya, aralarında bombayı olay yerine bırakan Ahlam Albashır’ın da olduğu 6 tutuklu sanık ve avukatlar katıldı. Diğer tutuklu sanıklar ise duruşmaya SEGBİS (Ses ve Görüntü Bileşim Sistemi) üzerinden katılım gösterdi.

Duruşma sırasında, bazı sanıkların ve avukatların savunması dinlendi. Sanıklardan bazıları suçlamaları reddederek beraat istedi. Mahkeme ise 10 sanığın tutuklu kalmasına ve kararın açıklamasının 26 Nisan Cuma günü yapılacak olan duruşmaya ertelenmesine hükmetti.

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