Beyoğlu'nda İnan Güney'in Yerine Başkan Vekili 22 Ağustos'ta Seçilecek

İstanbul Valiliği, tutuklanan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in yerine vekil seçimi için belediye meclisinin 22 Ağustos Cuma saat 15.00'te toplanacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 14:32
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 14:32
Valilikten yapılan açıklama ve toplantı duyurusu

İstanbul Valiliği, tutuklanan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in yerine başkan vekili seçimi yapılması amacıyla belediye meclisinin toplanacağını bildirdi.

Açıklamada, Güney'in "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçları kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandığı hatırlatıldı.

Valilik, tutuklama kararının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından Güney'in görevinden uzaklaştırıldığını belirtti ve toplantı tarihini duyurdu.

Açıklamada ayrıca, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri gereğince Beyoğlu Belediye Meclisi'nin Belediye Başkanı Vekili'ni seçmek üzere 22 Ağustos Cuma günü saat 15.00'te toplanmasının Valilikçe uygun görüldüğü kaydedildi.

