Beyoğlu'nda Kasten Yaralama: 6 Şüpheli Gözaltında

Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi'nde yaşanan kasten yaralama olayında, İstanbul Emniyeti 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 00:27
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 00:27
Şehit Muhtar Mahallesi'ndeki saldırı sosyal medyada yer aldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece saatlerinde Şehit Muhtar Mahallesi'nde meydana gelen ve sosyal medyada da paylaşılan kasten yaralama olayına ilişkin çalışma başlattı.

Sokak içerisinde bir kişinin darbedilerek yaralandığının belirlendiği olayda, yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin A.A. (23), Ö.F.B. (20), M.Ç. (23), Y.K. (34), D.G. (38) ve B.K. (28) olduğu tespit edildi.

Ekiplerce yapılan operasyon sonucu yakalanan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

