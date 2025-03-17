Beyoğlu'nda Kontrolden Çıkan İETT Otobüsü Kaza Yaptı

Beyoğlu'nda bir İETT otobüsü kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yayın Tarihi: 17.03.2025 17:29
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 18:41
Beyoğlu'nda Kontrolden Çıkan İETT Otobüsü Kaza Yaptı

Beyoğlu'nda meydana gelen kazada, İETT otobüsü kontrolden çıkarak refüjü aşıp karşı şeride geçti. Alınan bilgiye göre, Karaköy yönünde seyrederken yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otobüs, çelik bariyerlere çarparak durabildi.

Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kazaya müdahalesi devam ediyor.

Beyoğlu'nda kontrolden çıkan İETT otobüsü, refüjü aşıp karşı şeride geçerek bariyerlere...

Beyoğlu'nda kontrolden çıkan İETT otobüsü, refüjü aşıp karşı şeride geçerek bariyerlere çarptı.

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