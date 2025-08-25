DOLAR
Beyoğlu'nda Kurşunlama: İş Yeri ve 3 Araç Hedef Alındı — 1 Zanlı Tutuklandı

Beyoğlu'nda motosikletli şüphelilerin iş yeri ve 3 aracı kurşunlamasıyla ilgili 3 kişiden 1'i tutuklandı; olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 10:04
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 10:10
Beyoğlu'nda İş Yeri ve 3 Araç Kurşunlandı, 1 Zanlı Tutuklandı

Operasyon ve soruşturma detayları

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Yenişehir Mahallesi Kurtuluş Deresi Caddesi'ndeki bir iş yeri ile çevresinde park halindeki araçların kurşunlanmasına ilişkin kapsamlı bir soruşturma yürüttü.

İncelemede, kasklı ve motosikletli şüphelilerin hareket halinde iken iş yeri ile önündeki araçlara doğru ateş açtığı belirlendi. Olay görüntüleri güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Çalışmalar sonucu saldırıyı gerçekleştirenlerden birinin kimliğinin O.M. (20) olduğu tespit edildi. Şüphelinin cezaevinde bulunduğunun anlaşılması üzerine ekipler soruşturmayı derinleştirdi.

Emniyet, Beyoğlu ve Şişli'de belirlenen 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek toplam 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; güvenlik kamerası görüntüleri ve yürütülen teknik-figüratif çalışmalar, soruşturmanın seyrinde belirleyici rol oynuyor.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

