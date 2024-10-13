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Beyoğlu'nda Polise Bıçakla Saldıran Zanlı Hakimliğe Sevk Edildi

Taksim'de polise bıçakla saldıran zanlı, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla hakimlikte. Takip ediyoruz.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 16:56
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 16:56
Beyoğlu'nda Polise Bıçakla Saldıran Zanlı Hakimliğe Sevk Edildi

Beyoğlu'nda Polise Saldırı

Beyoğlu'nda meydana gelen olayda, bir polis memurunu boynundan bıçaklayan şüpheli, O.I, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Olayın Detayları

Dün Taksim'deki Tünel Meydanı'nda görevi başındaki polis memuruna arkadan yaklaşarak bıçakla saldıran zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. O.I, Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi'nden alınarak, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Yasal Süreç Başladı

Adliyede savcılıkta ifadesi alınan şüpheli, gerçekleştirdiği eylem nedeniyle tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Olayla ilgili gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz.

Güncel Gelişmeler İçin Takipte Kalın!

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