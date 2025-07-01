Beyoğlu'nda Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Bir Gün Süreyle Yasaklandı

Beyoğlu'nda Toplantı ve Gösteri Yürüyüşlerine Geçici Yasak

Beyoğlu Kaymakamlığı, ilçe sınırları içerisinde toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin 1 gün süreyle yasaklandığını açıkladı. 1 Temmuz günü saat 00.01 itibarıyla geçerli olacak yasaklama, kamu düzeni ve toplumsal barışı tehdit edebilecek potansiyel eylemleri önlemek amacıyla alındı.

Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, sosyal medya üzerinden bazı grupların toplanma çağrıları yaptığı tespit edilmiştir. Bu çağrıların, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. Maddesi ve 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 32/ç maddesine dayanarak yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, Taksim Meydanı Cumhuriyet Anıtı'nın bariyerlerle kapatılacağı ve Taksim Meydanı, Gezi Parkı ve İstiklal Caddesi gibi kritik alanların bariyerleme yöntemleriyle kapatılacağı ifade edildi. Ayrıca, ihtiyaç duyulması halinde ilçenin farklı noktalarında yaya ve araç trafiğinin de geçici olarak kapatılacağı vurgulandı.

Beyoğlu Kaymakamlığı, ilçe sınırları içinde toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, bildiri dağıtma, oturma eylemi gibi tüm etkinliklerin 1 gün süreyle yasaklandığını bildirdi.

Beyoğlu Kaymakamlığı, ilçe sınırları içinde toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, bildiri dağıtma, oturma eylemi gibi tüm etkinliklerin 1 gün süreyle yasaklandığını bildirdi.