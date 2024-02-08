Beyoğlu'nda zincirleme kaza meydana geldi

Beyoğlu'nda bir cip, trafik ışıklarında duran İETT otobüsüne ve 2 araca çarparak zincirleme trafik kazasına neden oldu.

Beyoğlu'nda zincirleme kaza meydana geldi
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İmrahor Caddesi'nde, 34 MTS 39 plakalı cipin sürücüsü Mete Şimşek, direksiyon hakimiyetini kaybederek trafik ışıklarında duran İETT otobüsüne ve onun arkasındaki iki araca çarptı. Zincirleme trafik kazasında ölüm ve yaralanma olmazken araçlar zarar gördü.

Kazada yer alan araç sürücülerinden biri olan Mustafa Kemal, otobüs ve kendi araçlarının kırmızı ışıkta durduğunu söyleyerek, "Arkadaş çok süratli bir şekilde geldi. Üçümüzü de biçti. Yaralı yok. Tedbir amaçlı hastaneye gideceğiz" diye konuştu. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri ve polisler, araçları çekici ile kaldırarak yolu trafiğe açtı.

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