Beyoğlu Sineması'nda Fransız Filmleri Rüzgarı

Fransız Filmleri Beyoğlu Sineması'nda Ücretsiz Gösterimde

Beyoğlu Sineması, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür’ün düzenlediği ve Fransız Kültür Merkezi işbirliğiyle hayata geçirilen "Ülke Sineması" programıyla bu ay Fransız sinemasına ev sahipliği yapıyor.

8-19 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek olan bu etkinlikte, Fransız sinemasından özel bir seçki sinemaseverlerle buluşacak. Programda iki haftaya yayılmış toplam 9 yapım ve 3 filmden oluşan kısa film seçkisi yer alacak.

Program Detayları

Programın ilk haftasında şu filmler gösterilecek:

8 Ocak Çarşamba : Serseri Aşıklar

: Serseri Aşıklar 9 Ocak : Süper-8 Yılları

: Süper-8 Yılları 10 Ocak : 5'ten 7'ye Cleo

: 5'ten 7'ye Cleo 11 Ocak : Birlikte

: Birlikte 12 Ocak : Herkes İş Başına

: Herkes İş Başına 12 Ocak: Linda Tavuk İstiyor

İkinci hafta ise şu filmler sinemaseverlerin karşısına çıkacak:

15 Ocak : Sönmüş Hayaller (Xavier Gionnoli)

: Sönmüş Hayaller (Xavier Gionnoli) 18 Ocak : Av Köpeği

: Av Köpeği 19 Ocak : Leziz (Eric Besnard)

: Leziz (Eric Besnard) 19 Ocak: Kısa film seçkisi (Bahçe, Kabuğun Altındaki Sessizlik, Ayakkabıdaki Taş, Ağaç)

Ücretsiz biletler, "İstanbul Senin" uygulaması üzerinden temin edilebiliyor. Tüm etkinlik programına ise İBB Beyoğlu Sineması sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz.