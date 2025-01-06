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Beyoğlu Sineması'nda Fransız Filmleri Rüzgarı

Beyoğlu Sineması, 8-19 Ocak tarihleri arasında Fransız filmleri ile sinemaseverleri buluşturacak.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 17:00
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 17:00
Beyoğlu Sineması'nda Fransız Filmleri Rüzgarı

Fransız Filmleri Beyoğlu Sineması'nda Ücretsiz Gösterimde

Beyoğlu Sineması, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür’ün düzenlediği ve Fransız Kültür Merkezi işbirliğiyle hayata geçirilen "Ülke Sineması" programıyla bu ay Fransız sinemasına ev sahipliği yapıyor.

8-19 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek olan bu etkinlikte, Fransız sinemasından özel bir seçki sinemaseverlerle buluşacak. Programda iki haftaya yayılmış toplam 9 yapım ve 3 filmden oluşan kısa film seçkisi yer alacak.

Program Detayları

Programın ilk haftasında şu filmler gösterilecek:

  • 8 Ocak Çarşamba: Serseri Aşıklar
  • 9 Ocak: Süper-8 Yılları
  • 10 Ocak: 5'ten 7'ye Cleo
  • 11 Ocak: Birlikte
  • 12 Ocak: Herkes İş Başına
  • 12 Ocak: Linda Tavuk İstiyor

İkinci hafta ise şu filmler sinemaseverlerin karşısına çıkacak:

  • 15 Ocak: Sönmüş Hayaller (Xavier Gionnoli)
  • 18 Ocak: Av Köpeği
  • 19 Ocak: Leziz (Eric Besnard)
  • 19 Ocak: Kısa film seçkisi (Bahçe, Kabuğun Altındaki Sessizlik, Ayakkabıdaki Taş, Ağaç)

Ücretsiz biletler, "İstanbul Senin" uygulaması üzerinden temin edilebiliyor. Tüm etkinlik programına ise İBB Beyoğlu Sineması sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz.

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