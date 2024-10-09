Beypazarı'nda Tır Çarpması Sonucu Bir Yaya Hayatını Kaybetti

Beypazarı'nda Feci Kaza

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, bir tırın çarptığı bir yaya, hayatını kaybetti. Olay, Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde gerçekleşti.

Yaya Hayatını Kaybetti

Henüz sürücüsünün kimliği belirsiz olan tır, yolun karşısına geçmeye çalışan Nihat Kocaoğlu'na çarptı. Kazanın ardından ağır yaralanan Kocaoğlu, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın Ardından Gelişmeler

Hastaneye ulaştırılan Kocaoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın sürücüsü ise gözaltına alındı ve kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.