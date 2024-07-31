Beyrut'a Saldırı Sonrası Netanyahu'dan Durum Değerlendirmesi

Beyrut'un Güneyine Saldırı Sonrası Kritik Toplantı

İsrail güçlerinin, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney kısmına düzenlediği saldırının ardından, Başbakan Binyamin Netanyahu, üst düzey askeri ve siyasi yetkililerle acil bir durum değerlendirmesi gerçekleştirdi.

Netanyahu'dan Acil Durum Değerlendirmesi

İsrail Başbakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Tel Aviv'deki Kirya Askeri Üssü'nde bulunan Netanyahu, saldırının ardından güvenlik durumunu görüşmek üzere telefonla bağlantı kurdu. Toplantıya İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Savunma Bakanı Yoav Gallant, Mossad Direktörü David Barnea, Şin-Bet Direktörü Ronen Bar, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ve Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi de katıldı.

Beyrut'taki Hava Saldırısı ve Sonuçları

Beyrut'un güney bölgesinde bulunan Hizbullah'ın Şura Meclisi'nin yer aldığı Huhreyk Mahallesi'nde gerçekleştirilen hava saldırısında, Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 1 kişinin yaşamını yitirdiği ve 68 kişinin yaralandığı ifade edildi.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, saldırının hedefinde Hizbullah'ın 2 numaralı ismi olduğu iddia edilen Fuad Şükür olduğu öne sürüldü.