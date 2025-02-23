Beyrut'ta Hizbullah Lideri Nasrallah İçin Geniş Katılımlı Cenaze Töreni

Beyrut'ta Hizbullah liderleri Nasrallah ve Safiyyuddin için cenaze töreni düzenlendi, yüzbinlerce kişi katıldı.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 18:49
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 18:49
Beyrut'ta Hizbullah Lideri Nasrallah İçin Geniş Katılımlı Cenaze Töreni

Beyrut'ta Hizbullah Liderleri İçin Anma Töreni

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, 27 Eylül'de İsrail saldırısında hayatını kaybeden Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ve halefinin cenazesi için görkemli bir tören gerçekleştirildi. Bu kapsamlı cenaze etkinliği, Dahiye bölgesinde düzenlendi.

Yüzbinlerce Kişi Bir Araya Geldi

Beyrut'taki Kamil Şamun stadyumu, "Ahde bağlıyız" sloganıyla yapılan cenaze töreninde saatler öncesinden dolmaya başladı. Tören boyunca Kuran-ı Kerim kıraatı, ilahiler ve şairlerin Nasrallah ile Haşim Safiyyuddin için yazdığı şiirler okundu.

İsrail'in Provokatif Uçuşları

Cenazelerin stadyuma girişinden hemen sonra, İsrail'e ait dört savaş uçağı törenin yapıldığı bölge üzerinde uçuş yaparak dikkat çekti. Bunun üzerine cenazeye katılan kalabalık, "İsrail'e ölüm" sloganlarıyla tepki gösterdi.

İsrail'in Saldırıları ve İki Liderin Kayıpları

İsrail ordusu, 27 Eylül ile 27 Kasım arasında Lübnan'ın Dahiye bölgesine yönelik yoğun saldırılar düzenlemişti. Hasan Nasrallah, 27 Eylül'de Dahiye bölgesindeki bir bombardımanda hedef alınmış, halef olarak bilinen Haşim Safiyyuddin ise 3 Ekim'de yine İsrail'in gerçekleştirdiği bir saldırıda hayatını kaybetmişti.

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