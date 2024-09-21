Beyrut'ta İsrail'in Hava Saldırısı: Ölü Sayısı 37'ye Yükseldi

Beyrut'taki Hava Saldırısında Son Durum

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gerçekleştirdiği hava saldırısında, ölü sayısının 3'ü çocuk, 7'si kadın olmak üzere toplamda 37'ye yükseldiği bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı Açıklama Yaptı

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yapılan yazılı açıklamada, hava saldırısı sonrası ölü sayısını duyurdu. Ayrıca, Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, basın toplantısında bölgedeki yaralı sayısının 68 olduğunu kaydetti.

Son Ölümlerle Birlikte Artan Sayılar

El-Ebyad, çağrı cihazlarının ve telsizlerin patlatılması sonucu ölenlerin sayısının da dünkü saldırılarla birlikte 76'ya yükseldiğini belirtti.

Bakan, saldırının etkileri hakkında daha fazla bilgi vereceklerini açıkladı. Bu trajik olay, bölgedeki insani durumu daha da zorlaştırıyor.