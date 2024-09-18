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Beyrut'ta Kontrollü Patlama: Askerler Şüpheli Cihazı İmha Etti

Lübnan'da askerler, Beyrut'taki hastane otoparkında şüpheli bir cihazı kontrollü şekilde patlattı.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 20:09
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 20:25
Beyrut'ta Kontrollü Patlama: Askerler Şüpheli Cihazı İmha Etti

Beyrut’ta Şüpheli Cihaz İmha Edildi

Lübnan askerleri, Beyrut’ta meydana gelen telsiz patlamalarının ardından, Amerikan Üniversitesi Hastanesi’nin otoparkında şüpheli bir cihazı tespit etti.

Hastanenin otoparkındaki asfalta açılmış bir çukurda bulunan bu patlayıcı düzenek, kontrollü bir şekilde patlatıldı. Yerel kaynaklara göre, dünkü patlamalar sonucu yaralanan çok sayıda hastanın bu hastaneye getirildiği belirtiliyor.

Hizbullah ve Patlamalar Arasındaki Bağlantı

Bölgedeki gelişmeler, Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının önceki gün patlatılmasıyla bağlantılı. Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, bu olay sonucunda ikisi çocuk 12 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 2,800 kişi yaralanmış durumda.

Ayrıca, dün gerçekleştirilen eylemleri İsrail’e atan Hizbullah, karşılık verme tehdidinde bulunmuşken, Tel Aviv yönetimi bu konudaki sessizliğini sürdürmektedir.

Lübnan genelinde yaşanan telsiz patlamaları, korku dolu anlara neden olmuş ve halkta endişe yaratmıştır.

Lübnan askerleri, bugün telsizlerde yaşanan patlamanın ardından yaralıların getirildiği başkent...

Lübnan askerleri, bugün telsizlerde yaşanan patlamanın ardından yaralıların getirildiği başkent Beyrut'taki Amerikan Üniversitesi Hastanesi otoparkında patlayıcı düzenekle tuzaklandığından şüphelendikleri bir cihazı bir çukurda kontrollü biçimde patlattı.

Lübnan askerleri, bugün telsizlerde yaşanan patlamanın ardından yaralıların getirildiği başkent...

Lübnan askerleri, bugün telsizlerde yaşanan patlamanın ardından yaralıların getirildiği başkent Beyrut'taki Amerikan Üniversitesi Hastanesi otoparkında patlayıcı düzenekle tuzaklandığından şüphelendikleri bir cihazı bir çukurda kontrollü biçimde patlattı.

Lübnan askerleri, bugün telsizlerde yaşanan patlamanın ardından yaralıların getirildiği başkent...

Lübnan askerleri, bugün telsizlerde yaşanan patlamanın ardından yaralıların getirildiği başkent Beyrut'taki Amerikan Üniversitesi Hastanesi otoparkında patlayıcı düzenekle tuzaklandığından şüphelendikleri bir cihazı bir çukurda kontrollü biçimde patlattı.

Lübnan askerleri, bugün telsizlerde yaşanan patlamanın ardından yaralıların getirildiği başkent...

Lübnan askerleri, bugün telsizlerde yaşanan patlamanın ardından yaralıların getirildiği başkent Beyrut'taki Amerikan Üniversitesi Hastanesi otoparkında patlayıcı düzenekle tuzaklandığından şüphelendikleri bir cihazı bir çukurda kontrollü biçimde patlattı.

Lübnan askerleri, bugün telsizlerde yaşanan patlamanın ardından yaralıların getirildiği başkent...

Lübnan askerleri, bugün telsizlerde yaşanan patlamanın ardından yaralıların getirildiği başkent Beyrut'taki Amerikan Üniversitesi Hastanesi otoparkında patlayıcı düzenekle tuzaklandığından şüphelendikleri bir cihazı bir çukurda kontrollü biçimde patlattı.

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