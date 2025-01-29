Beyt Hanun'daki Yıkım: İsrail Saldırıları Sonrası Havadan Görüntüler

Beyt Hanun'daki Yıkım Çarpıcı Görüntülerle Ortaya Çıkıyor

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'te başlayan ve 471 gün süren saldırıları sonucunda Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun bölgesinde büyük bir yıkım meydana geldi. Saldırılar, bölgedeki altyapı ve konutları ciddi şekilde etkiledi.

Anadolu Ajansı'na göre, havadan çekilen görüntüler, Beyt Hanun'da oluşan ağır yıkımı tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi. Yıkımın boyutları, şehirdeki hayatı derinden etkileyerek, yüzlerce ailenin evsiz kalmasına yol açtı.