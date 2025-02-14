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Beytullahim'de İsrailli Saldırganlardan 12 Yaralı: Filistinli Köylüler Hedef Alındı

Beytullahim'deki saldırılarda, 12 Filistinli yaralanırken, İsraillilerin köyde tahribat yaptığı bildirildi.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 21:48
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 21:48
Beytullahim'de İsrailli Saldırganlardan 12 Yaralı: Filistinli Köylüler Hedef Alındı

Beytullahim Kentinde İsrailli Saldırıları

Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsraillinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde bulunan Beytullahim kentinin doğusundaki Minye köyüne düzenlediği saldırılarda 12 Filistinli yaralandı.

Filistin Kızılayı'ndan Açıklama

Filistin Kızılayı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, saldırıya uğrayan 6 yaralı hastaneye sevk edilirken, darp edilen diğer 6 kişi ile göz yaşartıcı gazdan etkilenen 4 kişi ayakta tedavi edildi.

Köy Meclisi Başkanı'nın Açıklamaları

Minye Köyü Meclis Başkanı Zayid Kevaziye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 55 İsraillinin köydeki Filistinlilere sopalar ve tüfek dipleriyle saldırdığını, göz yaşartıcı gaz bombaları attığını ve bu durumun yaralanmalara yol açtığını belirtti.

Kevaziye, bazı saldırganların silahlı olduğunu ve bu İsraillilerin geri çekilmeden önce köydeki 3 aracı ve 4 güneş panelini tahrip ettiğini ifade etti.

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