Beytüllahim Papazı Isaac: Gazze'deki Hristiyan Varlığı Soykırım Tehdidi Altında

Beytüllahim Papazı Isaac'dan Çarpıcı Açıklamalar

Filistin'in Batı Şeria bölgesindeki Beytüllahim kentinin Evanjelist Luther Kilisesi Papazı Munther Isaac, Gazze Şeridi'nde yaşanan olayların, bölgedeki Hristiyan varlığını yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bıraktığını ifade etti.

Hristiyan Varlığı Tehdit Altında

Isaac, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını ve Filistinlilerin göçe zorlanmasını eleştirerek, "Gazze'deki Hristiyan varlığı, soykırım ve ablukayla tehdit altında," dedi. Paskalya Bayramı'nı iki yıldır Gazze'nin gölgesinde kutladıklarını belirten Isaac, savaşın sona ermesi umudunu dile getirdi.

Sıkıntılar ve İnsan Hakları İhlalleri

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları sonucunda Hristiyanların yaşadığı zorlukların giderek arttığını vurgulayan Isaac, "Her tür malzeme ve ilaç yok. Gazze’de abluka altında insanlar hayatta kalmaya çalışıyor," ifadelerini kullandı.

Batı Şeria’dan Kudüs’e Erişim Sınırlandırılıyor

Batı Şeria'da Paskalya’yı kutladıklarını ancak Kudüs’e geçişte yaşanan kısıtlamaların kendilerini zor duruma soktuğunu belirten papaz, "Kudüs ile Beytüllahim arasındaki bu mesafe, aralarındaki bağın kopmasına neden oluyor," dedi.

Uluslararası Topluma Çağrı

Isaac, Hristiyan dünyasına seslenerek, "Gazze'deki Hristiyan varlığının sona erme tehlikesini unutmayın. Bu acıları görmezden gelmek, köklü bir mirasın yok olmasına yol açabilir," diyerek uluslararası camianın dikkatini çekti.

Açıklamalarına Devam Ediyor

İsrail’in saldırılarını "soykırım" olarak nitelendiren Isaac, Batılı ülkelerin sessizliğini eleştirerek, "İnancımızın inandırıcılığı tehlikede. Neden şimdi susuyorsunuz?" dedi.

Filistinli Hristiyanların Yaşadığı Zorluklar

Gazze'de yaşananların Hristiyan varlığını tehdit ettiğini yineleyen Isaac, "Bu bir zorunlu tehcirdir. İnsanlar hayatta kalmak için topraklarını terk ediyorlar," açıklamasında bulundu.

Sonuç Olarak

Gazze’de sadece yaklaşık 1,000 Hristiyanın yaşadığı ve bunların çoğunun Ortodoks olduğu belirtilirken, Isaac, Hristiyanların yaşadığı yoğun sıkıntıları ve çektiği acıları dile getirerek uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.

Filistin'in işgal altındaki Batı Şeria bölgesindeki Beytüllahim kentinin Evanjelist Luther Kilisesi Papazı Munther Isaac, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik soykırımı ve işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'teki Filistinlileri göçe zorlaması nedeniyle bölgedeki Hristiyan varlığının yok olmasından endişe ettiklerini söyledi. Beytüllahim Papazı Isaac, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hristiyanların inancına göre Hz. İsa'nın çarmıha gerildikten sonra yeniden dirildiğini ifade eden Paskalya Bayramını iki yıldır Gazze Şeridi'ne yönelik soykırımın gölgesinde kutladıklarını belirtti.

Filistin'in işgal altındaki Batı Şeria bölgesindeki Beytüllahim kentinin Evanjelist Luther Kilisesi Papazı Munther Isaac, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik soykırımı ve işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'teki Filistinlileri göçe zorlaması nedeniyle bölgedeki Hristiyan varlığının yok olmasından endişe ettiklerini söyledi. Beytüllahim Papazı Isaac, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hristiyanların inancına göre Hz. İsa'nın çarmıha gerildikten sonra yeniden dirildiğini ifade eden Paskalya Bayramını iki yıldır Gazze Şeridi'ne yönelik soykırımın gölgesinde kutladıklarını belirtti.