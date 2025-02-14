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Beytüşşebap'ta Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 00:12
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 00:12
Beytüşşebap'ta Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Beytüşşebap'ta Tüm Okullarda Eğitime Ara

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, ilçede devam eden şiddetli kar yağışının bazı olumsuzluklara yol açabileceği kaydedilerek, öğrenci hareketliliği dikkate alınarak tüm eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerinin durdurulduğu belirtildi.

Resmi ve Özel Kurumlarda İdari İzin

Ayrıca, valilik açıklamasında, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, kronik hastalığı bulunan ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı ifade edildi. Bu kararlar, hem öğrencilerin hem de çalışanların güvenliğini sağlamak amacıyla alınmıştır.

İlçede etkili olan kar yağışının durumu ile ilgili gelişmeler, ilgili kurumlar tarafından yakından takip ediliyor.

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