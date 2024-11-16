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Biden, APEC Zirvesi'nde Peru Lideri Boluarte ile Ekonomik İşbirliğini Görüştü

ABD Başkanı Biden, APEC Zirvesi'nde Peru Devlet Başkanı Boluarte ile ekonomik ilişkileri ve işbirliklerini görüştü.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 05:20
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 05:20
Biden, APEC Zirvesi'nde Peru Lideri Boluarte ile Ekonomik İşbirliğini Görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında, Peru Devlet Başkanı Dina Boluarte ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Zirve, 14-16 Kasım tarihlerinde Peru'nun başkenti Lima'da düzenleniyor.

Başkan Biden, kısa bir süreliğine gerçekleştirdiği toplantıda, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin yanı sıra imzalanan ticaret anlaşmaları, eğitim, teknoloji ve güvenlik konularını ele aldı.

Boluarte, konuşmasında Biden'a APEC zirvesine katılımı için teşekkür ederek, “Sayın Joe Biden, APEC 2024 Zirvesi’ne hoş geldiniz demek istiyorum. Bu zirvede karşılıklı menfaatlerimizi paylaştığınız için teşekkür ederim.” şeklinde ifadelerde bulundu.

Biden ise, dünyadaki siyasi değişim dönemine dikkat çekerek, başkanlık görevi süresince son kez bir APEC toplantısına katıldığını ifade etti. Zirveye katılan 21 ülkenin temsilcileri, ekonomik işbirliği, dijitalleşme, eşitsizliklerin azaltılması, kayıt dışı ekonomiyle mücadele ve sürdürülebilir büyüme gibi önemli konuları tartışmayı planlıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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