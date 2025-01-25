Biden, Başkanlık Devrinden Önce Mason Locası'na Kabul Edildi

Biden, Başkanlık Devrinde Mason Locası'na Kabul Edildi

Eski ABD Başkanı Joe Biden, 20 Ocak'ta görevini Donald Trump'a devretmeden bir gün önce, Güney Carolina Hür ve Kabul Edilmiş Mason Locası'nda "Üstat Mason üyeliği" unvanına layık görüldü.

Söz konusu bilgi, Büyük Üstatlar Konferansı'nın internet sitesinde yer alan bir duyuru ile doğrulandı. Bu duyuruya göre, Biden, 19 Ocak'ta *Güney Carolina Eyaleti Hür ve Kabul Edilmiş Masonları'nın* "En Saygıdeğer Prince Hall Büyük Locası" tarafından **Üstat Mason** üyeliği ve tam onur ile ödüllendirilmiştir.

Mason Büyük Üstadı Victor C. Major imzalı duyuruda, Biden'a "Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptığı olağanüstü hizmetlerden dolayı" bu üyeliğin verildiği belirtilmektedir.

Biden'ın Katolik inancına sahip olduğu biliniyor ve masonluğa kabul edilmesi, ABD medyasında "aforoz edilmekle karşı karşıya kalabileceği" yorumlarına neden oldu.

Tarihi siyahi bir masonluk mezhebi olarak bilinen *Parish Hall Masonluğu*, 1775'te özgürleştirilmiş Afrikalı köleler tarafından kurulmuştur. Resmi internet sitesine göre, bu mezhep, önemli bir mirasa sahiptir.

Üstelik, Masonicfind sitesine göre, Biden'dan önce, aralarında George Washington, Andrew Jackson, Theodore Roosevelt, Harry S. Truman ve Gerald R. Ford gibi isimlerin de bulunduğu 15 mason ABD başkanı bulunmaktadır.

Öte yandan, Katolik Kilisesi'nin 1983 yılına ait bir kararına göre, gizli ritüel ve gelenekler içeren masonluğa katılanların "doğrudan aforoz edilmesi" gerektiği belirtilmiştir.