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Biden'dan Milton Kasırgası Uyarısı: Ciddi Tedbir Alınması Gerekiyor

ABD Başkanı Joe Biden, yaklaşan Milton Kasırgası konusunda halkı uyardı ve yetkililere dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 23:48
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 23:48
Biden'dan Milton Kasırgası Uyarısı: Ciddi Tedbir Alınması Gerekiyor

Biden'dan Milton Kasırgası İçin Kritik Uyarı

ABD Başkanı Joe Biden, Florida eyaletini etkisi altına alması beklenen Milton Kasırgası hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Beyaz Saray'da düzenlenen bir brifingde, kasırganın potansiyel tehlikesine dikkat çekerek; "Milton, yüzyılın kasırgası gibi gözüküyor" ifadesini kullandı.

Halka Önemli Tavsiyeler

Başkan Biden, halkın kasırgaya karşı hazırlıklı olması gerektiğini vurgulayarak, yetkililerin uyarılarına dikkat edilmesi ve güvenli sığınakların bulunması gerektiğini belirtti. Florida'daki yerel yönetimler ve Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA) ile birlikte yoğun bir koordinasyon içinde çalıştıklarını ifade etti.

Eski Başkan Trump'a Tepki

Kasırgada hasar gören kişilere 750 dolar yardım yapılacağına dair bazı iddialar ortaya atan eski ABD Başkanı Donald Trump'a da yanıt veren Biden, Trump'ın açıklamalarını "sorumsuz, pervasız, amansız dezenformasyon ve yalanlar" olarak nitelendirdi. Biden, bu tür açıklamaların bu tür kritik dönemlerde kabul edilemez olduğunu sözlerine ekledi.

Son Uyarılar

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), Meksika Körfezi'nden güçlenerek Florida'ya doğru ilerleyen Milton Kasırgası'nın son yüzyılın en güçlü kasırgalarından biri olabileceğini bildirmişti. Bu nedenle halkın, uyarılara uyması ve gerekli tedbirleri alması son derece önemli.

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