Biden: Gazze'de Ateşkes Anlaşması Çok Yakın

ABD Başkanı Biden, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının gerçekleşmesine yaklaşıldığını ve bunun insani yardımları artıracağını vurguladı.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 23:32
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 23:32
Biden: Gazze'de Ateşkes Anlaşması Çok Yakın

Biden, Gazze'deki Ateşkes Üzerine Açıklamalarda Bulundu

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de ateşkes anlaşmasının kısa sürede sağlanacağına dair inancını ifade etti. Biden, "Aylar önce ortaya konulan ateşkes önerisinin nihayet gerçekleşmesine çok yakınız" dedi.

Ateşkes Üzerine Yoğun Çabalar

Biden, 4 yıllık başkanlık dönemindeki dış politikası hakkında yaptığı değerlendirmede, Orta Doğu ve Gazze konularına da değindi. Özellikle, geçen yaz kamuoyuna duyurduğu ateşkes önerisi ile ilgili aylar süren çalışmaların sonucuna yaklaşmakta olduklarını açıkladı.

Biden, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara yönelik yaptığı açıklamada, "Artık sonuca çok yaklaştık" şeklinde konuştu. Ayrıca, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al-Sani ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es-Sisi ile önemli görüşmeler yaptığını hatırlatarak, "Bu anlaşmayı tamamlamak için yoğun çaba gösteriyorum" ifadelerini kullandı.

İnsani Yardımlar ve Barış Çağrısı

Biden, ateşkes anlaşması sağlandığında esirlerin serbest bırakılacağını, çatışmaların duracağını ve Gazze'ye insani yardımların ulaştırılacağını belirtti. "Savaşın başladığı günden beri korkunç acılar çeken Filistinlilere insani yardım önemli ölçüde artacak. Filistinliler cehennemi yaşadı. Çok fazla masum insan öldürüldü. Filistin halkı barış ve kendi geleceklerini belirleme hakkını hak ediyor. İsrail de barışı ve gerçek güvenliği hak ediyor" dedi.

Biden, kendisinden sonraki yönetimden de benzer bir hassasiyet beklediğini belirtti.

Ateşkesin Sağlanma Olasılığı

Biden, dün gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Netanyahu ile Gazze'deki ateşkes konusunu değerlendirdi ve anlaşmanın bir an önce sağlanması gerektiğini vurguladı. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ise yaptığı açıklamada, Gazze'de ateşkese çok yakın olduklarını ve anlaşmanın bu hafta sağlanabileceğini duyurdu.

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