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Biden: Gazze'de Ateşkes İçin Yeni Girişim Geliyor

Biden, Türkiye, Mısır, Katar ve İsrail ile Gazze'de ateşkes için yeni bir girişimde bulunacaklarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 00:14
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 00:14
Biden: Gazze'de Ateşkes İçin Yeni Girişim Geliyor

ABD Başkanı Biden'dan Kritik Açıklama

ABD Başkanı Joe Biden, önümüzdeki günlerde Türkiye, Mısır, Katar ve İsrail ile işbirliği içerisinde Gazze'de ateşkes sağlamak amacıyla yeni bir girişimde bulunacaklarını açıkladı.

Ateşkes İçin Ortak Çaba

Biden, bu açıklamalarını uluslararası forumlarda yaptığı konuşmalar sırasında dile getirerek, bölgedeki şiddetin sona ermesi için uluslararası işbirliğinin önemine dikkat çekti.

Gelecek Adımlar

Başkan Biden’ın bu yeni girişimi, Gazze'deki insani durumu iyileştirmek ve çatışmaları azaltmak için kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. Önümüzdeki günlerde yapılacak olan görüşmelerin detayları ise merakla bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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