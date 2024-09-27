Biden, İsrail'in Beyrut İle İlgili Saldırıları Hakkında Açıklama Yaptı

Biden'dan Beyrut Saldırıları Açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik yapılan İsrail saldırılarına dair önemli bir açıklama yaparak, "ABD'nin, bu eylemlerle hiçbir bilgisi ve dahli yoktu" ifadesini kullandı.

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Biden, Delaware eyaletinde gazetecilerin sorularını yanıtladığı bir basın toplantısında, "Hala bilgi toplama aşamasındayız, daha fazla bilgiye ihtiyacımız var" dedi.

Pentagon'un Değerlendirmesi

Konuyla ilgili bir diğer açıklama da Pentagon'dan geldi. Pentagon, İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırıları hakkında önceden bilgi sahibi olmadıklarını duyurdu.

Şiddetli Saldırılar ve Sonuçları

İsrail ordusunun, Hizbullah ile 8 Ekim 2023 tarihinden itibaren sürdürdüğü kontrollü çatışmalar çerçevesinde, 23 Eylül'den itibaren Lübnan'ın güneyindeki kentler ve Bekaa ile Baalbek bölgelerine yönelik yüzlerce hava saldırısı gerçekleştirildi. Bu saldırılar sonucunda resmi kaynaklara göre, 775 kişi hayatını kaybetti ve yaklaşık 150 bin kişi yerinden oldu.

Hizbullah’ın Karşılık Verme Stratejisi

Hizbullah, İsrail ordusunun ülkenin güney ve doğu bölgelerine yönelik bombardımanlarına karşılık füzelerle saldırılarda bulunuyor. Bu saldırılar genellikle ordu üslerini hedef alıyor ancak büyük bir hasar bildirimi yok.

Göç Dalgalanması

Beyrut'tan daha güney kesimlere ve Suriye'ye doğru bir göç dalgası yaşanıyor. Savaşın etkilerinin hissedildiği bu bölgede, yerel halk yaşamlarını sürdürebilmek için başka bölgelere yönelmek zorunda kalıyor.