Biden: İsrail ve Lübnan Arasında Ateşkes Sağlandı, Gazze'ye Yeni Girişim Yapılacak

Biden, Lübnan ile İsrail Arasında Ateşkes Duyurdu

ABD Başkanı Joe Biden, Lübnan ve İsrail hükümetleri arasında bir ateşkes anlaşması sağlandığını duyurdu. Bu ateşkesin, bugün yerel saat ile 04.00'te yürürlüğe gireceği belirtildi.

Biden, Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında, ABD ve Fransa öncülüğündeki uzun süreli diplomatik çabaların sonucunda bu anlaşmaya varıldığını vurguladı. Ateşkes ile birlikte Lübnan Silahlı Kuvvetleri'nin, 60 gün boyunca güney sınırına konuşlanarak bu bölgedeki kontrolü sağlayacağını ifade etti. Ayrıca, bölgede Hizbullah unsurlarının bulunmayacağını ve İzrail askerlerinin kademeli olarak geri çekileceğini açıkladı.

Biden, ABD, Fransa ve diğer müttefikleriyle birlikte bu ateşkesin tam olarak uygulanması için İsrail ve Lübnan ile işbirliği yapma sözü verdiklerini de belirtti. Aynı zamanda, Lübnan'da herhangi bir Amerikan askerinin görev almayacağını ancak İsrail'e her türlü destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Gazze Üzerindeki Yeni Gelişmeler

Biden, ateşkesin ardından dikkatlerin Gazze üzerine yoğunlaşacağını ifade ederek, önümüzdeki günlerde ABD'nin, Türkiye, Mısır, Katar ve İsrail ile birlikte Gazze'de ateşkes için yeni bir girişimde bulunacağını söyledi.

Ayrıca, Suudi Arabistan ile bir dizi güvenlik ve ekonomi anlaşmasının üzerinde de çalışıldığını ifade eden Biden, Suudi Arabistan ile İsrail arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi için çabaların devam ettiğini belirtti.

Lübnan'da Şiddet ve Can Kaybı

İsrail ordusunun Hizbullah ile 8 Ekim 2023’ten bu yana süregelen çatışmalarında, Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre 3 bin 768 kişi hayatını kaybetti. Bunların 946'sı kadın ve çocuk, 222'si ise sağlık çalışanı. Ayrıca, 15 bin 699 kişi de yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 27 Eylül'de düzenlenen hava saldırısında öldü. İki taraf da birbirine roket ve füzelerle saldırılarda bulunurken, İsrail tarafında büyük hasar bildirilmedi.

Lübnan hükümeti, İsrail saldırıları nedeniyle ülke genelinde 1,9 milyon kişinin yerinden edildiğini açıklarken, bunlardan 624 bin kişinin Suriye’ye göç ettiğini belirtmiştir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.