Bilal Erdoğan: TÜGVA Erzurum'da ve Türkiye Genelinde 429 Bin Öğrenciye Yaz Okulu Düzenledi

Bilal Erdoğan, Erzurum'daki kapanışta TÜGVA'nın bu yaz Türkiye genelinde 429 bin ortaokul öğrencisine yaz okulu düzenlediğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 16.08.2025 15:38
Güncelleme Tarihi: 16.08.2025 16:03
Program Açılışı

Dünya Etnospor Birliği Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan, Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi Stadyumu'nda düzenlenen TÜGVA Yaz Okulları Kapanış Programına katıldı. Program Kur'an-ı Kerim tilaveti, saygı duruşu, İstiklal Marşı ile başlayıp sinevizyon gösterimi ve bir çocuğun Filistin ile ilgili şiir okumasıyla devam etti.

Erdoğan'ın Mesajı

Erdoğan, yaz okullarıyla ilgili olarak, "Türkiye Gençlik Vakfı bu yaz Türkiye'nin dört bir yanında, bütün illerinde 429 bin ortaokul öğrencisi evladımıza yaz okulları tertip etti" dedi. Erdoğan, TÜGVA'nın amacını "bu vatan evlatlarının değerlerini bilen, inançlı, vatanperver bireyler olarak yetişmesini sağlamak" şeklinde özetledi.

Erdoğan, gençlerin eğitiminde amaçlarının, "bu toprakları bize vatan yapan mayanın farkında olmak, o mayayla mayalanmış olmak ve bilimde, fende, fikirde, kültür ve sanatta donanımlı bir nesil yetiştirerek Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek" olduğunu vurguladı.

Gazze ve Ümmet Mesajı

İsrail'in Gazze'deki uygulamalarına dikkat çeken Erdoğan, "Eğer Gazze'de soykırım olabiliyorsa, İsrail pervasızca çocukları açlığa mahkum edebiliyorsa, istediği ülkeye istediği zaman saldırı düzenleyebiliyorsa, bu maalesef ümmetin dağınıklığındandır" diye konuştu. Erdoğan, bu duruma karşı "ümmeti bir araya getirebilmek için yeniden ümmetin ayağa kalkmasına liderlik eden bir ülke olabilmemiz" gerektiğini ifade etti.

Erdoğan, Gazze'de yaşananlara karşı gençlerin duyarlılığını arttırmak gerektiğini belirterek, "Gazze'de çocuklar açlıktan ölürken onların acısını kalbinde hissedip 'Ben acaba ne yapabilirim?' sorusunu her gün kendine soran, bunun için daha donanımlı olup Türkiye'nin daha güçlü olmasına katkı sağlayan bir gençlik yetiştirmemiz lazım" şeklinde konuştu.

Ailelerin ve Rol Modellerin Önemi

Bilal Erdoğan, bu şuurun gelişmesinde ailelerin önemli bir rolü olduğunu belirtti. Erdoğan, "Türkiye'de vatan evladı Selçuk Bayraktar gibi bir teknoloji liderini yetiştirebiliyorsak, inançlı vatanperver ama dünyanın sahasında bir numarası olan bir rol model önümüzde varsa her bir çocuğumuz kendi sahasında dünyada lider olmak için çalışabilir" dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanıyla ilgili olarak da, "Cumhurbaşkanımız bir dünya lideriyse, bütün dünyada çatışmaları sonlandırmak için, barışı sağlamak için aranan bir lider ise bizim çocuklarımızda geleceğin Tayyip Erdoğanları olmak için evvel Allah çalışabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Yetkililerden Mesajlar

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, manevi eğitimin yanında birçok değerin gençlere kazandırıldığını belirterek, "Çocuklarımızın her birinin gözlerindeki ışık geleceğe dair ümitlerimizi arttırmakta, büyük Türkiye'nin inşasına dair güçlü sinyaller vermektedir. Allah hepsinin yollarını ve bahtlarını açık eylesin." dedi.

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci ise bir sonraki yıl daha güçlü bir araya gelineceğini söyledi. Programda ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve TÜGVA İl Temsilcisi Muhammet Faruk Kömeç birer selamlama konuşması yaptı.

