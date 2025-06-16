Bilecik Gölpazarı'nda Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bilecik Gölpazarı'ndan İyi Haber: Orman Yangını Söndürüldü

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin özverili çalışmalarıyla kontrol altına alındı. Yangının, Kuşçuören köyü civarında, nedeni henüz belirlenemeyen bir sebepten kaynaklandığı bildirildi.

Alevlerin, rüzgarın etkisiyle çevredeki ormanlık alanlara sıçraması, durumun ciddiyetini artırdı. İhbar üzerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 32 personel, 4 arazöz, 4 itfaiye aracı, 2 su tankeri ve bir helikopter bölgeye sevk edildi.

Hızlı bir müdahale ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgedeki yangının çıkış sebebini belirlemek için araştırmalar sürüyor.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.