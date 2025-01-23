Bilecik İl Jandarma Komutanı Erbakıcı, Anadolu Ajansı'nın Oylamasına Katıldı

Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Bu önemli etkinlik, basın mensuplarının en beğenilen fotoğraflarını seçebilmesi için düzenleniyor. Erbakıcı, bu tür organizasyonların, fotoğraf sanatına ve haberciliğin kalitesine katkı sağladığını belirtti.

Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.