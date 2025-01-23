DOLAR
35,66 -0,02%
EURO
37,18 -0,09%
ALTIN
3.144,68 0,41%
BITCOIN
3.617.682,98 2,78%

Bilecik İl Jandarma Komutanı Erbakıcı, Anadolu Ajansı'nın Oylamasına Katıldı

Bilecik İl Jandarma Komutanı Ferdi Erbakıcı, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katılım gösterdi.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 14:41
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 15:02
Bilecik İl Jandarma Komutanı Erbakıcı, Anadolu Ajansı'nın Oylamasına Katıldı

Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Bu önemli etkinlik, basın mensuplarının en beğenilen fotoğraflarını seçebilmesi için düzenleniyor. Erbakıcı, bu tür organizasyonların, fotoğraf sanatına ve haberciliğin kalitesine katkı sağladığını belirtti.

Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e...

Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e...

Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

İLGİLİ HABERLER

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Amasya'da Otomobil Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Noterlik Kanunu Açıklaması
3
Belarus Dışişleri Bakanı Maksim Rıjenkov Suriye'yi Ziyaret Etti
4
İsrail Güçleri Cenin Mülteci Kampı'nda 5 Evi Ateşe Verdi
5
Botsvana: Afrika'nın Örnek Demokrasi Modeli
6
Bilecik'te Ormanda Kızılgeyik Su İçerken Görüntülendi

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

Burdur'da Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon Ödemesi

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları