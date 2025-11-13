Bilecik Osmaneli D-650'de Kaza: 2 Yaralı

Selimiye Köyü mevkiinde tek taraflı kaza

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, Selimiye Köyü mevkii sınırlarındaki D-650 Karayolu üzerinde tek taraflı maddi hasarlı ve yaralanmalı bir trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik istikametinden Sakarya yönüne seyir halinde olan 41 GM 494 plakalı aracın sürücüsü Ahmet A., direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağ tarafındaki bariyerlere çarptı ve araç yoldan çıktı.

Kazada sürücü Ahmet A. ile araçta yolcu olarak bulunan Nirgül A. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Osmaneli Devlet Hastanesine kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

