Bilecik Osmaneli D-650'de Kaza: 2 Yaralı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde D-650 karayolunda meydana gelen kazada 41 GM 494 plakalı araçtaki 2 kişi yaralandı; yaralılar Osmaneli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 09:33
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 09:33
Bilecik Osmaneli D-650'de Kaza: 2 Yaralı

Bilecik Osmaneli D-650'de Kaza: 2 Yaralı

Selimiye Köyü mevkiinde tek taraflı kaza

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, Selimiye Köyü mevkii sınırlarındaki D-650 Karayolu üzerinde tek taraflı maddi hasarlı ve yaralanmalı bir trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik istikametinden Sakarya yönüne seyir halinde olan 41 GM 494 plakalı aracın sürücüsü Ahmet A., direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağ tarafındaki bariyerlere çarptı ve araç yoldan çıktı.

Kazada sürücü Ahmet A. ile araçta yolcu olarak bulunan Nirgül A. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Osmaneli Devlet Hastanesine kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BİLECİK'TE TRAFİK KAZASI: 2 YARALI

BİLECİK'TE TRAFİK KAZASI: 2 YARALI

BİLECİK'TE TRAFİK KAZASI: 2 YARALI

İLGİLİ HABERLER

İslam Memiş'ten Altın Uyarısı: Perşembe ve 3.780 TL'ye Dikkat

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bahçelievler'de Kontrolünü Kaybeden Sürücü Çok Sayıda Araca Çarpıp Boşluğa Düştü
2
Çanakkale'de JASAT Operasyonunda 7 Şahıs Tutuklandı
3
Yenipazar’da altyapı ve yeşil alan çalışmaları Çarşı Mahallesi’nde sürüyor
4
Aydın-Çine Karayolu'nda Yoğun Sis Sürücüleri Zorladı
5
Arnavutköy'de 13 Yaşındaki Çocuk Parkta Bıçaklandı — Gasp Girişimi Kamerada
6
Fatih Kocabağ İnşaat'tan Gaziantep'e Yeni Nesil Villalar: Harmony ve Villa Pera
7
Kula'da yağışlı havada tır kazası — D300 Uşak istikameti kapandı

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?

Emekli ve Memur Zammına 'Refah Payı' Talebi: Ocak 2026 İçin Kritik Teklif

12 Kasım 2025 Resmi Gazete: Sağlıkta İki Yönetmelik Değişti

100 Bin Taşerona Kadro İçin Kritik Torba Yasa: 86 Madde TBMM'de

İslam Memiş'ten Altın Uyarısı: Perşembe ve 3.780 TL'ye Dikkat

TOKİ 2025: Kura Çıkmazsa Başvuru Parası Ne Zaman İade Edilir?

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı