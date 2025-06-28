Bilecik Osmaneli'nde Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Bilecik'in Osmaneli İlçesinde Yangın Çıkmış Durumda

Bilecik'in Osmaneli ilçesi, orman yangını ile mücadele ediyor. Yangın, Sakarya'nın Geyve ilçesi tarafında başlayarak Osmaneli ilçesindeki Soğucakpınar köyü'ne bağlı Kaşıkçı Mahallesi ve çevresindeki ormanlık alana sıçradı.

Köy Boşaltıldı, Zarar Gördü

Yangın başlar başlamaz, kıyısındaki tavuk çiftliği ve Kaşıkçı Mahallesi'nde bazı binalar zarar gördü. Bunun üzerine, Kaşıkçı Mahallesi ekiplerce tedbir amaçlı boşaltıldı.

İtfaiye ve Orman Ekipleri Sevk Edildi

Yangın ihbarı üzerine, Osmaneli Orman İşletme Şefliği ile itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.

Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki orman yangını ekiplerce söndürülmeye çalışılıyor.

Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki orman yangını ekiplerce söndürülmeye çalışılıyor.