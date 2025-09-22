Bilecik Pazaryeri'nde Orman Yangını Havadan ve Karadan Müdahaleyle Kontrol Altına Alındı

Bilecik Pazaryeri'nde orman yangını kontrol altına alındı

Havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, arazide başlayıp rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, ilçeye bağlı Bozcaarmut köyü Kırıklık mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Alevler, rüzgarın etkisiyle yakınlardaki ormanlık alana yayıldı.

Olay yerine sevk edilen Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma ve itfaiye ekipleri, yangına havadan ve karadan müdahale etti. Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin de çalışmaları yerinde inceledi.

Ekiplerin koordineli müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangının çıkış sebebi hakkında soruşturma başlatıldı ve nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

