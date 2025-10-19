Bilecik'te 2. Çukurören Biberi Bisiklet Turu Başladı

Bilecik'te 2. Çukurören Biberi Bisiklet Turu başladı; yaklaşık 120 bisikletçi 36 km'lik rotada Çukurören ve çevre köyleri gezip biber festivaline katılacak.

Yayın Tarihi: 19.10.2025 14:25
Güncelleme Tarihi: 19.10.2025 14:25
Etkinlik ve rota

Bilecik Valiliği himayesinde, İl Özel İdaresi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bisikletliler Derneği İl Temsilciliğince merkeze bağlı Çukurören köyünde yetiştirilen coğrafi işaret tescilli acı kırmızı biberin tanıtımı için organize edilen etkinlik kapsamında Bilecik ve çevre illerden gelen 120'ye yakın katılımcı, Pelitözü Gölpark'ta toplandı.

Yaklaşık 36 kilometre sürecek rotalarında Çukurören'in yanı sıra Gülümbe, Gökpınar, Dereşemsettin ve Çakırpınar köylerine uğrayacak bisikletliler, Çukurören'de gerçekleştirilecek biber festivaline katılıp turlarını başlangıç noktaları Pelitözü Gölpark'ta sonlandıracak.

Katılımcı görüşleri

Bisikletliler Derneği İl Temsilcisi Hakan Yavuz, gazetecilere, etkinliğe Eskişehir, Bursa, Sakarya ve Kocaeli'den katılım olduğunu söyledi. Yavuz, turla hem Çukurören biberinin hem de Bilecik'in tanıtımını amaçladıklarını belirterek, katılımcılara geldikleri için teşekkür etti.

Organizasyona Bursa'dan katılan Spontan Bisikletçiler grubu üyesi Saliha Yüce ise Bilecik'e ilk kez geldiğini, kentin tabiatını merak ettiğini dile getirdi. Yüce'nin eşi İdris Yüce de programa 40 kişilik grupla katıldıklarını, keyifli vakit geçirdiklerini aktardı.

