DOLAR
39,16 0,36%
EURO
44,47 0,03%
ALTIN
4.152,82 -0,05%
BITCOIN
4.053.546,86 1,08%

Bilecik'te 5 Ayda 2 Ton 543 Kilogram Atık Pil Toplandı

Bilecik’te Sıfır Atık Hareketi kapsamında 5 ayda toplam 2 ton 543 kilogram atık pil toplandı.

Yayın Tarihi: 31.05.2025 12:19
Güncelleme Tarihi: 31.05.2025 12:19
Bilecik'te 5 Ayda 2 Ton 543 Kilogram Atık Pil Toplandı

Bilecik’te, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2017 yılında başlatılan Sıfır Atık Hareketi çerçevesinde önemli bir başarılığa imza atıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirilen ve il müdürlüğü tarafından yürütülen projede, okullar arasında düzenlenen yarışma ile 5 ayda toplam 2 ton 543 kilogram atık pil toplandı.

Sıfır Atık Hareketi kapsamında atık pillerin toplanması ve geri kazanım yoluyla doğal kaynakların verimli kullanımını artırmayı hedefleyen Atık Pil Toplama Yarışması, 27 Aralık 2024 tarihinde başladı. Mayıs ayı sonunda sona eren yarışmaya, il genelindeki 23 okul katıldı.

Yarışma sonucunda Gölpazarı Gazimihal Ortaokulu birinci, Söğüt Yaşar Musaoğlu Ortaokulu ikinci ve Pazaryeri Beşeylül İlkokulu üçüncü oldu.

Tunceli Valisi Şefik Aygöl, düzenlediği törende bir pilin doğaya verdiği zarara dikkat çekerek, “Yarışma, Sıfır Atık Projesi'nin önemli bir ayağını oluşturuyor. Doğa hepimizin, onu korumalıyız,” dedi. Ayrıca, öğrencilere ve öğretmenlere verdikleri destek nedeniyle teşekkür etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Engin Öztürk de atık pillerin kontrolsüz bir şekilde çevreye atılmasının kirlenmeye sebep olduğunu vurguladı. Atık pillerin, çöpe, toprak, deniz veya akarsulara atılmaması gerektiğine dikkat çekti.

Yarışmanın ödülleri de açıklandı. Birinci olan okul, tenis masası ve bilgisayar ile ödüllendirilirken; ikinci okula bilgisayar ve yazıcı, üçüncü okula ise projeksiyon cihazı verildi.

Bilecik'te, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2017'de...

Bilecik'te, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2017'de başlatılan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi kapsamında okullar arası düzenlenen yarışmada 5 ayda 2 ton 543 kilogram atık pil toplandı.

Bilecik'te, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2017'de...

Bilecik'te, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2017'de başlatılan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi kapsamında okullar arası düzenlenen yarışmada 5 ayda 2 ton 543 kilogram atık pil toplandı.

İLGİLİ HABERLER

Adana'da Pazartesi Günü Hava Alarmı: Yağışlı Hava Geliyor

Ankara'da Sağanak Yağış Uyarısı: Acil Önlem Alınması Gerekiyor

Emekliler 2025 Kurban Bayramı İkramiyeleri İçin Gün Sayıyor!

Denizli'de Tavas Belediyesi'nden Ücretsiz Diyetisyen Hizmeti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir'de Tırmanma Yarışı Görevlilerini Taşıyan Midibüs Kazası: 28 Yaralı
2
Polonya Cumhurbaşkanı Seçimi İçin İkinci Tur Heyecanı
3
Taşkent ile Trabzon Arasında Yeni Uçak Seferleri Başladı
4
Trabzon'da Kaybolan Çocuğun Arama Çalışmaları Devam Ediyor
5
Bakan Murat Kurum'dan Terörsüz Türkiye Vurgusu
6
İstanbul'da 'Filistin İçin Sessiz Kalma' Canlı Yayını Başladı
7
3. Uluslararası Aile Sempozyumu Devam Ediyor: Aile Teması Öne Çıkıyor

İnegöl'de Üçüncü Otopark Hamlesi: Ücretsiz Araç Park Alanı Geliyor

İzmir'de Ormanlık Alanlara Giriş Yasaklanıyor! 1 Haziran'dan İtibaren Uygulanacak

Ziraat Bankası Hesabı Olanlar İçin Yeni Destek Ödemeleri Başladı!

Emekliler 2025 Kurban Bayramı İkramiyeleri İçin Gün Sayıyor!

Denizli'de Tavas Belediyesi'nden Ücretsiz Diyetisyen Hizmeti

Adana'da Pazartesi Günü Hava Alarmı: Yağışlı Hava Geliyor

Ankara'da Sağanak Yağış Uyarısı: Acil Önlem Alınması Gerekiyor

Bursa'da %25 Maaş Artışı Müjdesi!

Hayvancılıkta Destek Müjdesi: 18.000 TL Ödeme ile Asgari Ücrete Ulaşılacak

Aile Yılı'nda Doğum Yardımında Yeni Gelişme: 5.000 TL Destek Başladı

Eskişehir'de Kurban Bayramı İçin Ücretsiz Kesim Hizmeti Başlıyor!

Antalya'da Bayram Öncesi Şehir İçi Ulaşımı Vuracak Zamlar Açıklandı