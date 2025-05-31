Bilecik'te 5 Ayda 2 Ton 543 Kilogram Atık Pil Toplandı

Bilecik’te, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2017 yılında başlatılan Sıfır Atık Hareketi çerçevesinde önemli bir başarılığa imza atıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirilen ve il müdürlüğü tarafından yürütülen projede, okullar arasında düzenlenen yarışma ile 5 ayda toplam 2 ton 543 kilogram atık pil toplandı.

Sıfır Atık Hareketi kapsamında atık pillerin toplanması ve geri kazanım yoluyla doğal kaynakların verimli kullanımını artırmayı hedefleyen Atık Pil Toplama Yarışması, 27 Aralık 2024 tarihinde başladı. Mayıs ayı sonunda sona eren yarışmaya, il genelindeki 23 okul katıldı.

Yarışma sonucunda Gölpazarı Gazimihal Ortaokulu birinci, Söğüt Yaşar Musaoğlu Ortaokulu ikinci ve Pazaryeri Beşeylül İlkokulu üçüncü oldu.

Tunceli Valisi Şefik Aygöl, düzenlediği törende bir pilin doğaya verdiği zarara dikkat çekerek, “Yarışma, Sıfır Atık Projesi'nin önemli bir ayağını oluşturuyor. Doğa hepimizin, onu korumalıyız,” dedi. Ayrıca, öğrencilere ve öğretmenlere verdikleri destek nedeniyle teşekkür etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Engin Öztürk de atık pillerin kontrolsüz bir şekilde çevreye atılmasının kirlenmeye sebep olduğunu vurguladı. Atık pillerin, çöpe, toprak, deniz veya akarsulara atılmaması gerektiğine dikkat çekti.

Yarışmanın ödülleri de açıklandı. Birinci olan okul, tenis masası ve bilgisayar ile ödüllendirilirken; ikinci okula bilgisayar ve yazıcı, üçüncü okula ise projeksiyon cihazı verildi.

Bilecik'te, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2017'de başlatılan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi kapsamında okullar arası düzenlenen yarışmada 5 ayda 2 ton 543 kilogram atık pil toplandı.

Bilecik'te, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2017'de başlatılan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi kapsamında okullar arası düzenlenen yarışmada 5 ayda 2 ton 543 kilogram atık pil toplandı.