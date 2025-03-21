Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Bilecik'teki 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için ücretsiz ruh sağlığı taramaları başlıyor.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 11:56
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 11:56
Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Bilecik’te Yaşlılara Ücretsiz Sağlık Fırsatı

Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü tarafından alınan kararla, 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar için ücretsiz sağlık desteği sunulacak. Bu yeni uygulama, yaşlı bireylerin ruh sağlığını korumak ve yaşam kalitelerini artırmak amacıyla hayata geçirildi.

Depresyon ve Anksiyete Taraması Ücretsiz!

Bilecik'teki yaşlılar, artık depresyon, anksiyete ve bilişsel taramalarını hiçbir ücret ödemeden yaptırabilecek. Bilecik İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı, konuyla ilgili açıklamasında, yaşlı bireylerin toplumun değerlendirilmesi gereken önemli bir parçası olduğunu vurguladı. Damkacı, Aile Sağlığı Merkezleri ve Sağlıklı Hayat Merkezleri bünyesinde sunulan bu ücretsiz hizmetleri anlatarak şöyle dedi: "Değerli büyüklerimiz için depresyon, anksiyete ve bilişsel taramaları ücretsiz olarak yaptırabilirler. Ayrıca, ihtiyaç duymaları halinde uzman psikologlarımız ve sosyal çalışmacılarımızdan da danışmanlık hizmeti alabilirler."

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Ruh Sağlığı Haftası Çerçevesinde Yeni Uygulama

Bilecik İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı, bu yılki Ruh Sağlığı Haftası temasının "Depresyonu Önemse, Hayata Gülümse" olarak belirlendiğini hatırlattı. Yaşlı bireylerin ruh sağlığını koruma ve yaşam kalitelerini artırmaya yönelik farkındalık çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirten Damkacı, "Yaşlılık dönemi, bireyin yaşam tecrübelerinin en olgunlaştığı zaman dilimi olmakla birlikte, beraberinde getirdiği fiziksel, zihinsel ve sosyal değişimler nedeniyle hassasiyet gerektiren bir süreçtir. Bu nedenle, bu yılki Ruh Sağlığı Haftası teması çerçevesinde yaşlılarımızın ruhsal iyilik hallerini desteklemeyi ve ailelerinin bu konuda bilinçlenmesini amaçlayan çeşitli çalışmalar yürüteceğiz," diyerek sözlerini tamamladı.

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Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

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