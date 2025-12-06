Bilecik'te 8 Saatlik Su Kesintisi Vatandaşları İsyan Ettirdi

Bilecik'te 8 saatlik su kesintisi şehirde tepkilere yol açtı

Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesinde belediyeye ait su şebekesindeki bir dirsek patlağı nedeniyle dün saat 16.00'da su kesintisi yaşandı. Kesintiden başta Konuralp Caddesi ve Villalar mevkiindeki vatandaşlar etkilendi.

Onarım süresi ve zam tepkisi

Patlağın giderilmesi yaklaşık 8 saat sürdü. Bölge sakinleri, böylesi küçük bir arızanın bu kadar uzun sürede onarılmasına tepki gösterirken, daha önce yapılan yüzde 200lik su zammını da eleştirdi.

Tekrarlayan kazılar ve çözüm talebi

Ayrıca Konuralp Caddesi ve Villalar mevkiinde yoğun inşaat çalışmaları dikkat çekti. Bölgedeki müteahhitlerin haftada bir yaptıkları kazıların sık sık su patlağına yol açtığı öğrenildi. Uzun süreli kesintiler nedeniyle vatandaşlar yaşanan sorunlardan bıktıklarını belirterek, kesintiler sonrası su ihtiyaçlarını karşılayabilmek için depo talep ettiler.

