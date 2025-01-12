Bilecik'te Alkol Zehirlenmesi: İki Kişi Yoğun Bakımda

Bilecik’te Alkol Zehirlenmesi Olayı

Bilecik'te, alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan iki kişi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Olayın detayları ise emniyet birimlerinin çalışmalarında ortaya çıktı.

Emniyet Ekipleri Harekete Geçti

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan iki kişiye dair bilgi alarak kapsamlı bir çalışma başlattı.

Yapılan Soruşturma Sonucu

Yapılan araştırmalar neticesinde, bu kişilerin tükettiği alkollü içkileri C.A isimli şahıstan temin ettiği belirlendi. Gözaltına alınan C.A, şişeleme işlemini başka bir ilden temin ettiği içkilerle gerçekleştirdiğini kabul etti.

C.A Tutuklandı

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak, adliyeye sevk edilen C.A, mahkemeden tutuklama kararı aldı. Alkol zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırılan iki kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Olay, Bilecik'te alkollü içki satışının sıkı denetim gerektirdiğini bir kez daha gözler önüne serdi.