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Bilecik'te Devrilen Otomobilde 5 Kişi Yaralandı

Bilecik-Bozüyük yolunda devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı, yaralıların sağlık durumu iyi.

Yayın Tarihi: 20.06.2025 14:53
Güncelleme Tarihi: 20.06.2025 14:53
Bilecik'te Devrilen Otomobilde 5 Kişi Yaralandı

Bilecik’te Otomobil Devrildi: 5 Yaralı

Bilecik-Bozüyük kara yolunda meydana gelen kazada, İlayda A. yönetimindeki 27 R 9531 plakalı otomobil, Akasya Altı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar arasında 1 yaşındaki Ahlas A., 7 yaşındaki Asel A., Şule E. (37) ve Zeynep M.E. (7) de bulunuyor.

Olayın ardından, çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Yaralılar, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin incelemeler devam ediyor.

Bilecik'te otomobilin devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Bilecik'te otomobilin devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

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