Bilecik'te Direksiyon Sınavında Kaza: 4 Yaralı

Bilecik-Osmaneli yolu Pelitözü Kavşağı'nda direksiyon sınavı sırasında iki araç çarpıştı; 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 23:31
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 23:31
Pelitözü Kavşağı'nda meydana geldi

Bilecik'te direksiyon sınavına giren aday sürücünün kullandığı araç ile bir otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik-Osmaneli yolu Abdulhamit Bulvarı Pelitözü Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Z.B. isimli aday sürücü, sürücü eğitmeni A.T. ve sınav komisyon üyeleri S.S. ile A.F. eşliğinde direksiyon sınavına girdi.

Sınav esnasında 11 ABT 620 plakalı otomobil, kavşakta Y.Ç. idaresindeki 06 EFR 131 plakalı SUV tipi otomobille çarpıştı. Kazada Z.B., A.T., S.S. ve A.F. yaralandı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

