Bilecik'te Eğitim Uçağı Ters Döndü: Pilot Yaralandı

Bilecik'te Eğitim Uçağı Ters Döndü

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, tarlaya zorunlu iniş yapan bir eğitim uçağı, arazideki tümseklere çarparak ters döndü.

Uçak Kazasının Ayrıntıları

Bursa Yenişehir Havalimanı'ndan kalkan uçak, Bozüyük'e bağlı Dodurga beldesi üstünde henüz bilinmeyen bir nedenle zorunlu iniş gerçekleştirdi. İniş sırasında uçağın ters dönmesi sonucu pilot yaralandı.

Olay yerine kısa sürede 112 Acil Servis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralı pilot, sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneden alınan bilgilere göre, pilotun sağlık durumu iyi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde tarlaya zorunlu iniş yaparken ters dönen eğitim uçağının pilotu yaralandı. Yaralı pilotun, sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde tarlaya zorunlu iniş yaparken ters dönen eğitim uçağının pilotu yaralandı. Yaralı pilotun, sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.