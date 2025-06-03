Bilecik'te Eğitim Uçağı Ters Döndü: Pilot Yaralı

Bilecik'te Bozüyük ilçesi üzerinde meydana gelen olayda, zorunlu iniş yapan bir eğitim uçağı ters döndü. Alınan bilgilere göre, Bursa Yenişehir Havalimanı'ndan kalkan özel bir firmaya ait olan uçak, Dodurga beldesi semalarında henüz bilinmeyen bir nedenle tarlaya iniş gerçekleştirdi.

Uçağın arazideki tümsekler nedeniyle ters dönmesi sonucunda pilot yaralandı. Olayın ardından sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralı pilot, sağlık ekipleri tarafından Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazada hasar gören uçağın incelenmesi için Ankara'dan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne bağlı bir kaza kırım ekibi olay yerine gönderilecek. Uçağın, incelemenin ardından parçalarına ayrılıp, tırla firmanın Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki hangarına götürülmesi planlanıyor.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde tarlaya zorunlu iniş yaparken ters dönen eğitim uçağının pilotu yaralandı. Yaralı pilotun, sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde tarlaya zorunlu iniş yaparken ters dönen eğitim uçağının pilotu yaralandı. Yaralı pilotun, sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.