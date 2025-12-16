DOLAR
Bilecik’te Emniyet ve Jandarma Filosu 67 Araçla Güçlendi

İçişleri Bakanlığı ve hayırsever katkılarıyla temin edilen 67 hizmet aracı ve 2 ambulans Cumhuriyet Meydanı’ndaki törenle Bilecik emniyet, jandarma ve sağlık hizmetine alındı.

Bilecik’te emniyet ve jandarma teşkilatının araç filosuna, bir kısmı hayırseverlerin desteğiyle karşılanan 67 yeni araç eklendi. İçişleri Bakanlığı tarafından tahsis edilen araçların teslim töreni Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlendi.

Araçların temini, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleşirken, sağlık hizmetleri için Sağlık Bakanlığı desteğiyle sağlanan 2 yeni ambulans da görev alacak araçlar arasına dahil edildi. Tören, valilik ve teşkilat yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer törende yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Bugün burada devletimizin gücünü, milletimizin huzurunu ve güvenliğini temsil eden teşkilatlarımızın imkân ve kabiliyetlerini daha da ileriye taşıyan önemli bir adımı hep birlikte hayata geçirmenin memnuniyetini yaşıyoruz. İçişleri Bakanlığımızın koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında 67 yeni araç, ilimizde emniyet ve jandarma teşkilatlarımızın hizmetine sunulmaktadır. Sağlık Bakanlığımızın destekleriyle temin edilen 2 yeni ambulans ise, acil sağlık hizmetlerimizin kullanımına kazandırılmaktadır. Hizmete sunulan bu araçlar, bugünden itibaren Bilecik’in her karışında, vatandaşlarımızın huzuru, güvenliği ve sağlığı için görev yapacaktır. Bu araçlarla birlikte, teşkilatlarımızın sahadaki çalışma kapasitesi yükselirken, kamu hizmetlerinin vatandaşımıza ulaşma hızı artacaktır. ’Türkiye Yüzyılı’ vizyonu doğrultusunda, her alanda büyüyen ve güçlenen ülkemizin, güvenlik ve kamu hizmetleri altyapısında attığı bu adımlar, milletimizin huzuruna ve geleceğine yapılan güçlü yatırımlardır. Hizmete sunulan 67 aracın ve 2 ambulansın Bilecik’imize, hemşehrilerimize, emniyet, jandarma ve sağlık teşkilatlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Hizmete alınan araçlar, Bilecik genelinde emniyet, jandarma ve sağlık ekiplerinin saha çalışmalarını güçlendirecek ve kamu hizmetlerinin vatandaşlara ulaşma hızını artıracak.

