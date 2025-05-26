DOLAR
38,95 0,26%
EURO
44,36 0,03%
ALTIN
4.187,53 0,34%
BITCOIN
4.252.142,3 -1,42%

Bilecik'te Fırtına Sonrası Devrilen Ağaç Kafe Bahçesine Düştü

Bilecik'te fırtına sırasında devrilen 15 metrelik ağaç, bir kafenin bahçesine düştü. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 26.05.2025 22:02
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 22:02
Bilecik'te Fırtına Sonrası Devrilen Ağaç Kafe Bahçesine Düştü

Bilecik'te Fırtına Sonrası Korkutan Olay

Bilecik'te etkili olan fırtına, bir kafenin bahçesine devrilen ağaçla sonuçlandı. Cumhuriyet Mahallesi'ndeki kafenin yanındaki 15 metrelik çam ağacı, öğle saatlerinde etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle fırtınadan zarar gördü ve kafenin bahçesine düştü.

Güvenlik Kamerasında Anbean Kaydedildi

Devrilme anı, kafenin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Neyse ki, olay sırasında kafede ve bahçesinde müşteri bulunmadığı belirtildi.

Belediye Ekiplerinin Müdahalesi

Olayın ardından, belediye ekipleri, kafede zarara yol açan ağacın parçalarını temizlemek üzere harekete geçti. Bu tür olayların önlenmesi adına, ağaçların periyodik olarak kontrol edilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Bilecik'te, gün içinde etkili olan fırtınada zarar gören ağaç bir kafenin bahçesine...

Bilecik'te, gün içinde etkili olan fırtınada zarar gören ağaç bir kafenin bahçesine devrildi.

Bilecik'te, gün içinde etkili olan fırtınada zarar gören ağaç bir kafenin bahçesine...

Bilecik'te, gün içinde etkili olan fırtınada zarar gören ağaç bir kafenin bahçesine devrildi.

İLGİLİ HABERLER

İstanbullulara Müjde: Beylikdüzü'nde Kentsel Dönüşüm Projesi Başladı

27 Mayıs'ta Sigara Fiyatlarına Şok Zam: JTİ Grubu Uçuşa Geçiyor!

İSTANBUL'DA DARPHANE'DEN 24 MEMUR ALIMI FIRSATI!

Ceyhan Nehri'nde SOS Alarmı: Adanalılar Çözüm Bekliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Zanlı Yakalandı
2
Maltepe'deki Kayıp Genç Ormanlık Alanda Bulundu
3
Trabzon'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı
4
TEO Liseler Arası Bilgi Yarışması'nın Kazananları Açıklandı
5
TÜGVA Van İl Temsilciliği 5. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi
6
Bilecik'te Fırtına Sonrası Devrilen Ağaç Kafe Bahçesine Düştü
7
Kayseri'de 14 Katlı Apartmana Yıldırım Düşmesi Hasara Yol Açtı

27 Mayıs'ta Sigara Fiyatlarına Şok Zam: JTİ Grubu Uçuşa Geçiyor!

İstanbul'da Yeni Fikirtepe Projesi: 60 Ay Vade, %0,69 Faizle Ev Sahibi Olma Fırsatı

İstanbullulara Müjde: Beylikdüzü'nde Kentsel Dönüşüm Projesi Başladı

Kayseri'de Yatırım Fırsatı: Kocasinan İhalesiyle Altın Değerinde Arsalar Satışta

İSTANBUL'DA DARPHANE'DEN 24 MEMUR ALIMI FIRSATI!

Kurban Bayramı'nda Çiftçilere Maddi Destek Geliyor

Diyarbakır'da Su Faturası Dönüşümü: 1 Haziran'da Yeni Destekler Başlıyor

Balıkesir ve İzmir'de Devlet Kapısında Yeni Kariyer Fırsatları!

Konya'da Şiddetli Yağış Uyarısı: 3 Gün Dikkat!

Ceyhan Nehri'nde SOS Alarmı: Adanalılar Çözüm Bekliyor

İstanbullular Dikkat! 25 Mayıs'ta Elektrik Kesintileri Sizi Bekliyor

Bakan Kurum'dan Depozito Destekleri: Yeni Sistemle Cebinize Katkı