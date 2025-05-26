Bilecik'te Fırtına Sonrası Devrilen Ağaç Kafe Bahçesine Düştü

Bilecik'te Fırtına Sonrası Korkutan Olay

Bilecik'te etkili olan fırtına, bir kafenin bahçesine devrilen ağaçla sonuçlandı. Cumhuriyet Mahallesi'ndeki kafenin yanındaki 15 metrelik çam ağacı, öğle saatlerinde etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle fırtınadan zarar gördü ve kafenin bahçesine düştü.

Güvenlik Kamerasında Anbean Kaydedildi

Devrilme anı, kafenin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Neyse ki, olay sırasında kafede ve bahçesinde müşteri bulunmadığı belirtildi.

Belediye Ekiplerinin Müdahalesi

Olayın ardından, belediye ekipleri, kafede zarara yol açan ağacın parçalarını temizlemek üzere harekete geçti. Bu tür olayların önlenmesi adına, ağaçların periyodik olarak kontrol edilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Bilecik'te, gün içinde etkili olan fırtınada zarar gören ağaç bir kafenin bahçesine devrildi.

Bilecik'te, gün içinde etkili olan fırtınada zarar gören ağaç bir kafenin bahçesine devrildi.