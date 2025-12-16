DOLAR
Bilecik'te Hafriyat Kamyonu Devrildi: Sürücü Sıkıştı, Yaralı

Bilecik'te hafriyat dökme sahasında damperi boşaltırken devrilen 07 BTH 959 plakalı kamyonda sürücü Cemil E. sıkıştı; itfaiye kurtardı, hastaneye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 11:38
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 11:38
Kazanın Detayları ve Müdahale

Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Arabacı Sokak üzerindeki hafriyat dökme sahasında, Cemil E. idaresindeki 07 BTH 959 plakalı hafriyat yüklü kamyon, damperi boşaltırken devrildi.

Kazada araç içinde sıkışan sürücü, Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay yerine gelen acil servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

