Bilecik'te Hafriyat Kamyonu Devrildi: Sürücü Sıkıştı, Yaralı

Kazanın Detayları ve Müdahale

Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Arabacı Sokak üzerindeki hafriyat dökme sahasında, Cemil E. idaresindeki 07 BTH 959 plakalı hafriyat yüklü kamyon, damperi boşaltırken devrildi.

Kazada araç içinde sıkışan sürücü, Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay yerine gelen acil servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

