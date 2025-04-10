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Bilecik'te İHH, Gazze'ye Yapılan Saldırıları Kınadı

İHH Bilecik Şubesi, Gazze'de İsrail'in saldırılarına karşı toplandı ve durumu uluslararası kamuoyuna duyurdu.

Yayın Tarihi: 10.04.2025 16:50
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 16:50
Bilecik'te İHH, Gazze'ye Yapılan Saldırıları Kınadı

Bilecik'te İHH, Gazze'ye Yapılan Saldırıları Kınadı

Bilecik'te İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı. Derneğin Bilecik Şube Başkanı Ercan Çakmak, düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'de 50 binden fazla sivilin hayatını kaybetmesine ve 115 binden fazla kişinin yaralanmasına neden olduğunu belirtti.

Çakmak, ayrıca Gazze'deki sağlık altyapısının ciddi şekilde zarara uğradığını ve İsrail'in sadece hava bombardımanlarıyla değil, temel ihtiyaç malzemelerine erişimi engelleyerek de bir soykırım gerçekleştirdiğini ifade etti.

Dernek başkanı, Gazze'ye açılan sınır kapılarının abluka altında olduğunu vurguladı ve 2 milyondan fazla insanın açlık krizi ile karşı karşıya kaldığını aktardı. "Çocuklar açlıktan hayatlarını kaybediyor. Bu insanlık suçudur," diye ekledi.

Çakmak, "İHH olarak ilk günden itibaren Filistin halkının yanında yer alıyoruz ve yardımlarımızı ulaştırmaya çalışıyoruz ancak bu tek başına yeterli değildir. Zulme karşı durmak, ses yükseltmek ve harekete geçmek zorundayız," dedi.

Ercan Çakmak, başlatılan sessizliğin gelecekte bir ayıp olarak lanse edileceğini vurgulayarak, "Zulme ortak olmak hiçbir insana yakışmaz. Gazze'deki kardeşlerimize desteklerimizi sürdürelim. Unutmayalım ki hiçbir zulüm, ilelebet devam etmez," ifadelerini kullandı.

Bilecik'te İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği, İsrail'in Gazze'ye yönelik...

Bilecik'te İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı. Derneğin Bilecik Şube Başkanı Ercan Çakmak, düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'ye yönelik sürdürdüğü saldırılarda 50 binden fazla sivilin hayatını kaybettiğini, 115 binden fazla kişinin yaralandığını söyledi.

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